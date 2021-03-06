Главный инфекционист США позитивно оценил российскую вакцину «Спутник V»

Энтони Фаучи – главный инфекционист США, помощник главы Белого дома Джо Байдена – позитивно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В интервью греческому телеканалу Skai сравнивая «Спутник» и китайские вакцины, он заявил, что данные по «Спутнику» хорошие.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие, – подчеркнул Фаучи. – У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо».

При этом он прокомментировал разговоры, о том, что американские вакцины имеют множество побочных эффектов.

«Здесь моё беспокойство минимальное, – признался эпидемиолог. – Я говорю это потому, что тесты, проведённые в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. Да, после первой дозы действительно появляется некоторая боль в руке. Но длится она максимум 24 часа. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура».

Но все эти побочные эффекты, по словам Фаучи, у большинства людей держатся сутки. у некоторых – немного больше, но по большей части все они проходят через один-два дня.