Количество выпущенных в России банковских карт достигло рекорда

Количество выпущенных банками России карт по итогам последнего квартала 2020 года впервые превысило 300 млн единиц.

Об это говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте ЦБ РФ. При этом отмечается, что кредитные организации страны в октябре-декабре нарастили число выпущенного «пластика» до 301 млн карт (+2,7%), а кошельки россиян пополнились на рекордные для IV квартала 8 млн карт.

Хотя такой прирост немного уступил эмиссии в III квартале, когда банки выпустили 8,4 млн «пластика». В IV же квартале продолжился рост количества банковских карт в использовании: оно увеличилось на 4% – до исторического максимума в 209,5 млн единиц.

По словам глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, данная динамика означает, что рынок перенасыщен банковским «пластиком». Он напомнил, что уже сейчас у каждого трудоспособного гражданина России почти четыре карты.

Высокие темпы эмиссии Достов связывает с тем, что наши соотечественники начали возвращаться к нормальной жизни. Это касается и оформления карт, в том числе для получения пенсий и стипендий. Ещё одна причина может заключаться в том, что в прошлом году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт, так как из-за пандемии некоторые банки продолжали обслуживать просроченные карты.

При этом эксперт убеждён, что насколько взрывной темп эмиссии – устойчивая тенденция – мы поймём после анализа данных за I квартал уже этого года.

«В любом случает, цифры регулятора уже сейчас показывают перенасыщенность рынка. Надо понимать, что по четыре карты на одного россиянина – это очень много. Так что коррекция объёмов эмиссии неизбежна», – резюмировал Достов.

