Коронавирус в России: новых заболевших более 11 тыс.

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 11 022 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 6 марта число инфицированных в нашей стране составило 4 312 181.

За время пандемии от COVID-19 в России излечились 3 900 348 (+15 027) человек. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии в стране стали 88 726 человек, из них 441 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1820 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+975). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+746). Далее следуют Нижегородская область (+386) и Воронежская область (+275).

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал главное условие, которое поможет нашей стране избежать третьей волны коронавируса.

По его словам, для этого россияне должны продолжать строго соблюдать все ранее введённые эпидемиологические меры до формирования популяционного иммунитета к COVID-19.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать её, нужно реализовывать комплекс мероприятий, проводить вакцинопрофилактику, – пояснил Мурашко. – И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет к COVID-19, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, выполнение других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения и Роспотребнадзором».

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Кроме того, Мурашко напомнил, что наиболее тяжело ковид переносят лица в возрасте 60+.

«Поэтому именно они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации от коронавируса», – резюмировал министр здравоохранения России.

