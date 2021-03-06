Мадуро привился российской вакциной от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter. Известно, что Мадуро и его жена получил первую дозу препарата. По словам венесуэльского лидера «Спутником V» также вакцинировалась большая часть медицинского персонала страны.

Напомним, вакцинация «Спутником V» началась в Венесуэле 19 февраля. Мадуро назвал это «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой». Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поставки вакцины.

Известно, что в первые три месяца власти планируют привить «Спутником V» 10 млн жителей Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Энтони Фаучи – главный инфекционист США, помощник главы Белого дома Джо Байдена – позитивно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В интервью греческому телеканалу Skai сравнивая «Спутник» и китайские вакцины, он заявил, что данные по «Спутнику» хорошие.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие, – подчеркнул Фаучи. – У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо».

