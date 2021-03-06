Помощник президента России Орешкин заразился коронавирусом

Максим Орешкин – бывший глава Минэкономразвития, а ныне помощник российского лидера Владимира Путина – заболел COVID-19.

Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«К сожалению, да, Орешкин заболел коронавирусом, – цитирует премьер-министра агентство «Интерфакс». – Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья».

В какой форме протекает заболевания у помощника президента РФ, глава Кабмина уточнять не стал, но отметил, что в момент совещания Орешнкин находился на связи.

Напомним, Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 по 15 января 2020. До этого он 1,5 год был заместителем главы Минфина. С января 2020 года является помощником президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 11 022 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 6 марта число инфицированных в нашей стране составило 4 312 181.

За время пандемии от COVID-19 в России излечились 3 900 348 (+15 027) человек. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии в стране стали 88 726 человек, из них 441 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1820 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+975). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+746). Далее следуют Нижегородская область (+386) и Воронежская область (+275).

