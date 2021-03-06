Правительство отменяет обязательную удаленную работу для сотрудников старше 65 лет

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым отменил обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу и ввел рекомендательный характер организации их работы.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ», – говорится в постановлении правительства.

Постановление правительства вступает в силу с 1 апреля 2021 года.