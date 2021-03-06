Прогноз погоды: Москву накроет сильный снегопад

Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы. С наступлением календарной весны, зима климатическая не собирается сдавать свои права. Не станут исключение и ближайшие дни.

Так, столичное Управление МЧС РФ распространило экстренное предупреждение о сильном снегопаде, который начнётся в регионе предстоящей ночью и будет идти до вечера воскресенья, 7 марта в Москве.

Прогноз погоды на 7 марта. Москву завалит снегом, а атмосферное давление рухнет

При этом, по прогнозу синоптиков Росгидромета, снег начнётся уже в ближайшие часы. В некоторых района города, а также в Подмосковье выпадение осадков будет сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого местами будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается метель, гололедица и заносы на дорогах.

Завтра, жителей Москвы и гостей столицы ждёт ещё один неприятный климатический сюрприз. Как предупреждают метеорологи, атмосферное давление рухнет на самое барическое дно и составит 729 мм рт. ст., что после сегодняшних 747 мм – просто огромная разница.

По словам ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это негативно скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людях. Как пояснил он, такой барический перепад сопоставим с резким подъёмом на высоту 200 метров.

При этом в воскресенье климатическую обстановку будет формировать тёплый атмосферный фронт. Ожидается, что под его влиянием воздух прогреется до нуля – плюс 2 градусов, а небо затянут многоярусные облака, зарядит сильнейший снегопад. Всего, предположительно, до вечера воскресенья выпадет четверть всей месячной нормы осадков, возможно и больше.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на 8 марта

В Международный женский день в Москву и Подмосковье вновь вернётся настоящая климатическая зима. По прогнозу синоптиков, в светлое время суток 8 марта столбики термометров опустятся до минус 7-9. При этом ветер будет по-прежнему очень сильным, что создаст ощущение более суровых морозов.

К вечеру праздничного дня станет ещё прохладнее – погодные градусники будут показывать, но в целом погода явно не порадует москвичей и пока заставит их позабыть, что по календарю весна уже наступила.

