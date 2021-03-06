Signal, который не прослушать, не прочесть

Маск и Трамп – катализаторы роста

7 января основатель Tesla Илон Маск написал в своем Twitter «Используйте Signal», после чего скачивания приложения резко подскочили: с 5 миллионов пользователей мессенджер вырос до 40 миллионов. Внезапная эскалация вызвала сбои в работе сервиса – 15 января сервера полностью упали, пока компания не добавила дополнительные, для усиления мощности.

Разумеется, Маск, несмотря на масштаб его персоны, был не единственной причиной резкого роста Signal. Несколькими днями ранее WhatsApp опубликовал новую политику конфиденциальности, в которой было указано, что пользователи должны будут делиться личной информацией с рекламной сетью Facebook. Тогда те, кто печется за сохранность данных, выбрали Signal как альтернативное приложение для обмена сообщениями и перебрались туда.

Загрузки также выросли прошлым летом во время протестов Black Lives Matter, поскольку активисты стремились объединиться, оставаясь в безопасности от правоохранительных органов.

«Из-за природы мессенджеров и того, что они, главным образом, направлены на общение, их рост часто может происходить довольно быстро, в зависимости от текущих событий», — цитирует The Guardian Амира Годрати, директора по анализу рынка в App Annie.

Такова природа подобных приложений, а тут еще и консерваторы присоединились к «текущим событиям». Большинство соцсетей, в том числе Facebook и Twitter, начали деплатформинг Трампа и его последователей в начале января в связи с призывами бывшего президента США к насилию. Соцсеть Parler, последнее убежище ультраправых, и вовсе была удалена из интернета. Сторонников Трампа приняли только Signal и Telegram – а первый среди американских пользователей популярнее.

Telegram, с другой стороны, заслужил одобрение более широкой общественности по всему миру, что вполне логично: приложение понятней для простого юзера и привлекает веером удобных функций. В Signal разобраться чуть сложнее, да и пользовательский опыт отследить не так-то просто из-за зашифрованного характера приложения.

Спорное шифрование

Амир Годрати рассказал The Guardian, что с каждым годом появляется больше пользователей, для которых удобство приложения, наоборот, отходит на второй план. Конфиденциальность, конфиденциальность и еще раз конфиденциальность – слоган-скороговорка нового времени. Спрос на безопасность увеличивается по мере того, как информация, которую мы оставляем в сети, становится более разнообразной, а защитить ее становится все сложнее. О том, что пользовательские данные передаются то китайскому правительству, то ФБР, то рекламным фирмам, новостные заголовки сообщают каждый месяц. А так как люди, по данным Business of Apps на 2020 год, проводят в мессенджерах на 67% больше времени, чем в остальных соцсетях, не удивительно, что именно Signal стал вирусным приложением.

Все переписки в Signal, доступном как на телефоне, так и на компьютере, защищены сквозным шифрованием. Это означает, что пользователи могут спокойно отправлять сообщения, совершать телефонные или видеозвонки, не беспокоясь что третьи лица или сама платформа получат доступ к информации. Из-за шифрования перехваченные сообщения выглядят как набор бессвязных символов.

По словам разработчиков, даже правительственные организации не могут проникнуть в переписки Signal, именно поэтому во время акций Black Lives Matter протестующие выбрали этот мессенджер для обсуждения предстоящих митингов – полиция не могла отследить сообщения. Надежность приложения также продемонстрировал инцидент в 2016 году: окружной суд штата Вирджинии запросил у мессенджера переписки подозреваемого, но в ответ получил минимальную информацию о его профиле и тонны искаженного текста.

Для многих такой уровень защиты – мечта, ставшая явью. Но обозреватель Рэй Ходж в своем Twitter выразила обратную позицию: «Какой плюс от того, что повышенная защита встает на пути правоохранительных органов? Нужно, чтобы пользовательские данные были в безопасности, но в крайних случаях могли быть предоставлены властям. Signal – огород для организации преступной деятельности, а вы ликуете». Telegram, кстати, действует именно из таких соображений – сообщения зашифрованы, но Павел Дуров заявил в прошлом году, что при запросе правоохранительных органов, переписки будут предоставляться.

Мессенджер-филантроп

Обычных пользователей, помимо шифрования, мессенджер привлекает еще одной особенностью. Основанный в 2014 году инженером-программистом и хакером Мокси Марлинспайком, Signal существует в форме некоммерческой организации, а это означает, что он вряд ли будет приобретен крупной технологической компанией. Более того, сервис не продает рекламу и пользовательские данные. Signal – это едва ли не благотворительный проект и существует за счет пожертвований, в том числе ссуды в размере 50 миллионов долларов от соучредителя Брайана Эктона, который также создал WhatsApp. Эктон уволился почти сразу после продажи приложения Цукербергу и сейчас активно борется за конфиденциальность.

Кстати, WhatsApp изначально был зашифрован с использованием протокола Signal, но видимо не так успешно. Кроме этого, у программного обеспечения Signal – открытый исходный код, поэтому любой может загрузить или скопировать его. Миссия основателей заключается в том, чтобы сквозное шифрование стало повсеместным явлением, тогда и смысл их приложения пропадет.

«Если мы зайдем так далеко, и то, что мы разрабатываем, станет повсеместным, все смогут сосредоточиться на других вещах», — сказал Марлинспайк журналу New Yorker в октябре 2020 года.

То есть, Signal – оптимистичный проект, нацеленный на самих пользователей, а не на выгоду технологических корпораций. Может быть, в этом и состоит его главное достоинство? Конечно, у мессенджера есть и мелкие недостатки. Например, многих пользователей раздражает, что им приходят оповещения каждый раз, когда кто-то из их «контактов» загружает мессенджер (в Telegram такая особенность, кстати, тоже есть). И, конечно, Signal скачан далеко не у всех, поэтому безопасно переписываться с большинством своих знакомых не получится. Но главное, что свою основную функцию мессенджер выполняет на высшем уровне, подкрепляя это вполне достойным интерфейсом. Другие приложения, сосредоточенные исключительно на безопасности, например Wire или MeWe, требуют больше времени, чтобы в них разобраться.

Относительно небольшие скачивания по сравнению с конкурентами (напомним, 40 млн на середину января, в то время как у Telegram — 500 млн и 1,5 млрд у WhatsApp) вполне оправданы. Signal больше ориентирован на обсуждение узких тем, которыми пользователи не готовы делиться, нежели на обычное общение. Тем не менее, недавно Signal увеличил лимит групповых звонков с пяти до восьми человек, а групповые чаты достигли максимума в 1000 пользователей. Компания также внедряет новые функции, такие как цветные обои и анимированные стикеры, но все это уже есть в остальных соцсетях. Зато Signal отличился другой необычной функцией. Этим летом компания выпустила инструмент, который автоматически размывает лица, чтобы люди могли, скажем, публиковать видеозаписи протестов, не беспокоясь за то, что их личность опознают.

Возможно, приложение продолжит так же активно развиваться, но для подавляющего количества пользователей предпочтительней популярные мессенджеры, где можно переписываться с большей частью знакомых. Но, хотя популярные мессенджеры потенциально могут воспользоваться программным обеспечением Signal и создать безопасную среду в интернете, такая реформа вряд ли соответствует их далеким от филантропии целям.