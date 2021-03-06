В Кремле прокомментировали слухи о новом повышении пенсионного возраста в России

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слухи, о том, что в России грядёт новое повышение пенсионного возраста.

По словам представителя Кремля, этого не будет. Таким образом, пресс-секретарь российского лидера опроверг заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина. Ранее парламентарий от фракции КПРФ предположил, что после выборов в Думу может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.

«Нет, нету на повестке этого вопроса. Это абсолютное неправильное заявление», – подчеркнул Песков.

