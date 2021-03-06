В сенате США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за «Северного потока – 2»

Тед Круз – американский сенатор-республиканец – заявил, что продолжит блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ США пока администрация президента Джо Байдена не расширит санкции против российского газопровода «Северный поток – 2».

«Я сниму блокировку, когда Белый дом выполнит свои юридические обязательства – объявить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», – написал Круз в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, согласно законодательству США даже один сенатор может задержать утверждение той или иной кандидатуры. Однако полностью остановить этот процесс всё равно не удастся.

Ульяма Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Поэтому верхняя палата конгресса сможет утвердить его кандидатуру даже без одобрения Круза.

Ранее сообщалось, что Александр Камкин – ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН – оценил возможность отмены санкций против «Северного потока – 2». По его мнению, Вашингтон не пойдёт на полную отмену ограничительных мер против газопровода. При этом эксперт считает, что США могут выставить жесткие условия даже для частичного смягчения санкций.

«А вот полностью их отменять они, скорее всего, не будут, хотя какие-то подвижки вполне возможны, – предположил эксперт. – Цель санкционной политики Вашингтона – поддержка своих производителей. То есть даже не экономическое удушение сотрудничества РФ и Европы, а именно продвижение интересов американских производителей сжиженного природного газа. Поэтому, скорее всего, речь будет идти о каком-то компромиссном решении».

