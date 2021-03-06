В центре Еревана проходит шествие сторонников оппозиции.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, несколько тысяч человек прошли мимо резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скандируя в его адрес оскорбительные лозунги.

Участники шествия скандировали оскорбительные лозунги в адрес премьера. В настоящее время они вновь направляются в центр города, где у стен парламента проходит митинг.

Оппозиционеры требуют от президента страны Армена Саркисяна поддержать Генштаб и не подписывать указ Пашиняна об увольнении его главы. Между тем Ишхан Сагателян – представитель оппозиционного «Движения спасения родины», которое объединяет политические силы, требующие отставки премьер-министра – сообщил, что президент Армении запросил встречу с оппозиционерами 7 марта.

В ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генштаба будет направлен в Конституционный суд.

Напомним, очередной политический кризис вспыхнул в Армении после заявления Пашиняна о российских «Искандерах». Заместитель начальника генштаба высеял слова премьер-министра, за что был отправлен в отставку. При этом подать в отставку было предложено также начальнику генерального штаба. В свою очередь ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали покинуть свой пост самого Пашиняна. который расценил это как попытку переворота.

