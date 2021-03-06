В Европарламенте призвали использовать газопровод «Северный поток – 2» против России

Манфред Вебер глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» предложил ЕС использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве инструмента политического давления против России.

В интервью изданию Spiegel он заявил, что этот проект «не в европейских интересах». По мнению, политика так Берлин не намерен останавливать строительство «Северного потока – 2», Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике».

«Этот проект экономически стабилизирует систему президента Путина, которая действует в огромной степени против Евросоюза и государств, входящих в объединение», – подчеркнул Вебер.

При этом он отметил, что эксплуатацию «Северного потока – 2» необходимо «увязывать с дальнейшим поведением руководства РФ».

«Если власти России не вернутся к партнерскому сотрудничеству с Европой, то «Северный поток –2 не сможет работать в полном объёме», – уверен он.

Евродепутат также призвал страны Старого Света вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе пора уже «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

