«Я не убийца»: премьер-министр Словакии исключил возможность отказа от «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, отвечая на призывы отказаться от российского препарата, заявил, что делать этого не будет.

По его словам, Матович, что производители «Спутник V» официально предложили отменить договор о поставках из-за того, что вакцина вызвала в Словакии неоднозначную реакцию. Глава правительства при этом напомнил, что после закупки российской вакцины на него обрушилась волна критики, передаёт РИА Новости.

«Чего только не говорят и не пишут сейчас. И "гибридная война", и "геополитической оружие России", и "путинский холуй" – вот всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем вернуть вакцину без санкций… сразу тишина. Гробовая», — отметил он.

Матович при этом подчеркнул, что «Спутник V» обратно в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии.

«По правде говоря, я бы никогда и не позволил вернуть его назад. Никогда! Я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России… Я не убийца», – резюмировал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России. Он заявил, что было принято решение о закупке вакцины «Спутник V», не дожидаясь её регистрации в ЕС, так, «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против решения премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без её предварительной регистрации в Евросоюзе и назвала препарат "гибридным оружием"».

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее, как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», – подчеркнула Чапутову.