7 вопросов гендиректору Infowatch Наталии Касперской

— Международный Женский день изначально был стопроцентно политическим днем действий за экономическое и политическое равноправие женщин и никакого праздничного характера не имел. Как получилось, что из политизированного протестного события 8 марта эволюционировал в советский «День Св. Валентино»? И женщины от этого выиграли или проиграли?

— Женщины в России могут себе позволить в этот день не думать ни о какой политической и экономической борьбе, потому что гендерный вопрос у нас решен, и уже давно. У нас есть все гражданские права наравне с мужчинами – избирательные и прочие. Как таковых проблем, связанных именно с гендерными вопросами, у нас сейчас, в общем, нет.

— Можно ли говорить, что в России достигнуто гендерное равенство? Недавно был проведен опрос, согласно которому почти 52% респондентов сообщили, что им некомфортно работать с начальниками-женщинами (правда, пол респондентов остался неизвестен). Вы сами кого предпочли бы видеть в качестве своих сотрудников? Когда к вам приходит устраиваться на работу претендент, вы видите при прочих равных отличие в отношении к работе между мужчинами и женщинами?

— Да мне все равно, какого пола мой сотрудник. У меня на первом месте стоит его или ее профессионализм.

— Легко ли быть женщиной-руководителем в ИТ-бизнесе, который требует «мужских» мозгов – у вас ведь почти нет девочек-программисток…

— Соглашусь. Наша отрасль подавляюще мужская процентов на 95. И я бы не сказала, что я как женщина сильно от этого страдаю. Как раз наоборот. В нашем секторе «девочек» объективно мало. Девушек-программисток можно пересчитать по пальцам одной руки – по той лишь причине, что большинству женщин это просто не интересно. Женщина от природы – существо социальное, ориентированная на межличностное общение, а не на общение с машиной. С машиной лучше находят язык как раз мужчины, им интереснее изучать математику, программирование, алгоритмические языки…

— Гендерное равенство многими женщинами (не обязательно идейными феминистками) по умолчанию воспринимается как подтягивание прав женщин к тем правам и возможностям, которыми обладают мужчины. Но при этом как-то забывают, что равенство прав подразумевает и равенство обязанностей. Где, по-вашему, проходит баланс между ними, который не будет выглядеть дискриминационно ни для одного пола?

— Феминистки, конечно, выкапывают какие-то «проблемы», но мне кажется, что они в значительной степени их высасывают из пальца. В России какое-либо угнетение женщины отсутствует и де-юре, и де-факто. Есть у нас женщины, которые на каждом углу кричат о том, что у нас есть дискриминация женщин. Но по ним отчетливо видно, что они поют с чужого голоса. Весь этот наш доморощенный феминизм идет с Запада. Более того, его нам пытаются навязать, это еще один инструмент подрыва национальной безопасности России, как и ювенальная юстиция, и прочие действия, направленные на развал традиционной семьи. Ведь то, что женщины используют обвинения в домогательствах – это тоже инструмент подрыва семьи, способ отбить у мужчин желание вообще приближаться к женщине. Слава Богу, у нас пока не дошло до замены понятий «мать» и «отец» на «родитель 1» и «родитель 2», где роли мужчины и женщины в семье полностью размыты и взаимозаменяемы. Какая это тогда вообще семья?

— В связи с ростом агрессивного феминизма на Западе все чаще говорят о том, что теперь уже именно мужчины превращаются в угнетенный пол — если не юридически, но по факту. Вы сами упомянули про атаки на мужчин по обвинениям в домогательствах и прочих смертных грехах. Не придет ли и Россия к такому пониманию гендерного «равенства»?



— По факту, на Западе эту границу уже перешли, так увлекшись борьбой за права женщин, что ушли в другую крайность. Я несколько раз участвовала в тусовках на гендерные темы и потом отказалась посещать эти абсолютно бессмысленные мероприятия, на которых обсуждают совершенно надуманные проблемы. Я вообще заметила, что в России «феминистки» — это не очень успешные по жизни женщины, которые сваливают вину на собственную безынициативность, бесталанность, низкий интеллект на принадлежность к женскому полу. Это просто по их речи видно и слышно. Они пытаются свои личные проблемы поднять на уровень общественных. У нас в самом деле наблюдается, скорее, дискриминация мужчин. Женщины в целом ощущают себя вольготнее – их реже сажают в тюрьму, дают меньшие сроки при прочих равных, когда у нас была «высшая мера», к женщинам ее не применяли. В России еще с советского времени сложился определенный перекос в пользу женщин, который оправдывался ролью женщины как матери. И иногда женщины этой ролью злоупотребляют, совершают какие-то противоправные действия, зная, что к ним в суде отнесутся снисходительно. Было бы неплохо, чтобы родительский капитал перестали называть «материнским», это неправильно, что такое название к нему привязалось…

— Минтруд России постепенно сокращает список профессий, закрытых для женщин, но приносит ли женщинам радость возможность работать машинистами товарных составов?

— Если женщина не хочет идти в такие профессии, ее же туда на канате не тянут. Это ведь не обязательно про машинистов тепловозов. У нас в компании среди тестеров девушки составляют примерно половину, среди консалтеров почти все — девушки. Это тоже техническая специальность: они прекрасно разбираются в технике, но работают, тем не менее, с людьми. А среди программистов у нас девушек ровно одна. Но это не значит, что надо заставлять женщин идти в программисты — или в машинисты, если вам так угодно.

— А вот, кстати, в США для женщин введены на законодательном уровне определенные квоты, и если бы ваша компания работала в Соединенных Штатах, то вам пришлось бы принять на работу какое-то число девушек-программисток…

— Насколько мне известно, квотирование распространяется только на уровень советов директоров. Но любое квотирование по любому признаку, включая гендерный, неизбежно приводит к ухудшению качества работы организации. Потому что в компанию начинают попадать люди не по их профессиональным качествам, а по факту принадлежности к квотируемой категории. Если бы мне велели ввести в технический совет какое-то фиксированное количество женщин, то где бы я их нашла, если их физически нет на рынке труда? Так что я надеюсь, что Россия останется «неприступной» ко всем этим западным веяниям.

