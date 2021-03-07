Экономист рассказал, в какой валюте россиянам лучше всего хранить деньги

Экономист Вячеслава Зайченко дал совет, в какой валюте хранить деньги. По его мнению, рубли лучшего всего менять на японские иены, а также на новозеландские и канадские доллары, так как экономики этих стран в настоящее время меньше всего подвержены волатильности, передаёт «Прайм».

При этом, он раскрыл основное правило, которым должен руководствоваться человек при выборе валюты для хранения своих денег. Как пояснил Зайченко, валюта не должна быть волатильной.

«Здесь самое главное – понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону», – подчеркнул он.

При этом экономист рекомендует не забывать о долларе США.

«Хранить деньги в американской валюте удобно и привычно для россиян. Поэтому доллар США – остаётся главной инвестиционной валютой», – резюмировал Зайченко.

