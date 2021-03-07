Facebook заблокировал статью РБК, основанную на пресс-релизе ФСБ

Facebook заблокировал статью РБК о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки.

Руководство социальной сети посчитала содержащуюся в материале информацию ложной несмотря на то, что в ней приведены данные из пресс-релиза Центр общественных связей ФСБ, передаёт РИА Новости.

При этом в РБК настаивают, что опубликованная в материале информации корректная, подчёркивая, что она была взята из официального сообщения ФСБ. Редакция уже направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала.

Известно, в опубликованной 18 февраля статье речь шла о задержании сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ». В материале отмечалось, что у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи.

Позже на сайте StopFake, который сотрудничает с Facebook, появилось опровержение статьи. В частности, утверждается, что фигуранты дела, о которых говорилось в статье, были якобы членами российской националистической организации и «не имели никакого отношения к Украине».

В свою очередь в РБК заявили, что ресурс StopFake является украинским, а его представители были связаны с ультраправыми и националистами.

