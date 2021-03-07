В России ещё 10,5 тыс. человек заболели коронавирусом

За последние 24 часа в России выявили 10 595 новых заболевших коронавирусом, передаёт оперштаб. Всего к утру воскресенья, 7 марта число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 322 776.

За время пандемии от коронавируса в России излечились 3 911 924 (+11 576) человек. Жертвами пандемии за весь её период в стране стали 89 094 человек, из них 368 за последние сутки.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1534 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+968). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+773). Далее следуют Нижегородская область (+383) и Ростовская область (+272).

Ранее сообщалось, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти в России уже в самое ближайшее время.

Так, по мнению инфекциониста Евгения Тимакова, произойдёт это в середине весны. Как пояснил специалист, обусловлено это самыми разными факторами, в том числе тем, что иммунитет у людей, которые переболели COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен. Кроме того, могут начать повторно заболевать те, у кого ковид был диагностирован год назад.

