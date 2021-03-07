Пашинян удержал власть

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. Они оказались не слишком результативными, но и не провальными. Как дипломатично заметил Марукян, по главным вопросам прогресса нет, но стороны продемонстрировали «понимание, что нужно найти выход из сложившейся ситуации».

С этой беседы началась череда консультаций глава армянского правительства с политическими силами страны, начатые по инициативе Пашиняна. И прозападная, выступающая за вступление в Евросоюз и выход из ОДКБ «Просвещенная Армения», и другая оппозиционная парламентская партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, и оставшиеся за бортом парламента сторонники «бывших» — Роберта Кочаряна и свергнутого революцией 2018 года Сержа Саргсяна, при всем различии в нюансах, в целом, выступают за одно и то же. Они настаивают, чтобы Пашинян «отстал» от военных, больше не требовал отставок в армейском руководстве, восстановил в своей должности замначальника Генштаба Тирана Хачатряна и провел досрочные парламентские выборы.

Есть, конечно, исходящее от сторонников Кочаряна-Саргсяна требование немедленной отставки Пашиняна с последующим судом над ним. Только вот при всем недовольстве премьером, его крови армянское общество не жаждет. Социология рисует очень нерадостную для противников Пашиняна картину. Он по-прежнему возглавляет рейтинг самых популярных политиков страны. Более того, по февральскому соцопросу армянского представительства Gallup, блок Пашиняна «Мой шаг» уверенно выиграет досрочные выборы. Победа получилась бы менее разгромной, чем в 2018 году. Тогда «Мой шаг» взял 62% голосов. Сейчас возьмет 33%. Но проблема оппозиции в том, что соперничать Пашинян будет не с одним из ее лидеров, а с кандидатом «против всех». Именно так собрались голосовать 27% опрошенных.

Армянским избирателям очень не нравится имеющийся выбор между политиком, обанкротившимся в 2020 году и его предшественниками, обанкротившимися двумя годами ранее. Увы, как показали нынешние протесты, иного сейчас не дано.

Армейские чины, лучше других подходящие на роль обновителей общества и оппонентов Пашиняну, решили в политику не играть. Заявив о своем несогласии с позицией премьера по Генштабу и получив поддержку президента Армена Саркисяна, они на этом и успокоились. А самые радикальные противники Пашиняна, Саргсян-Кочарян так и не нашли достойного «лица» протестов. За неимением лучшего выбор пал на одного из «архитекторов» победы в Первой Карабахской войне Вазгена Манукяна. Его самое главное политическое действие на сегодняшний момент – призыв к «молниеносному восстанию» на митинге 20 февраля. Единственное, чего он тем самым добился – это возбуждения против себя уголовного дела за призыв к насильственному перевороту, да разговоров о том, что Манукян – человек, конечно, уважаемый, но семьдесят пять лет есть семьдесят пять лет.

В субботу свое отношение к событиям в Армении высказал последний из сколько-нибудь влиятельных внешних игроков, вовлеченных в местные дела. Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеным. Судя по сообщению госдепа, собеседник армянского премьера «акцентировал внимание на важности уважения верховенства закона, демократических институтов». То есть, США, как ранее Россия продемонстрировали, что не поддержат никаких «молниеносных восстаний».

Говорить о том, что политический кризис полностью завершен, конечно, рано. Противники Пашиняна по-прежнему собираются на митинги – очередной прошел 6 марта. А главное, в стране все осталось как было. Армянские земли все также захвачены врагом, армянское общество все так же шокировано этим фактом и самим поражением войне. Статус-кво в Карабахе, гарантируемый российскими миротворцами, выглядит все так же временным, а перспектива военного конфликта в обозримом будущем — все также реальной. Тем не менее, Пашинян удержался. Это его личная победа. И победа Армении, конечно, для которой любая смута, пусть даже ее участниками движут самые благие побуждения, обошлась бы в существующей обстановке слишком дорого.