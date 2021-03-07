Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Северная Македония в рамках ускоренной процедуры зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена уже в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, спрос на российскую вакцину растет в Европе и по всему миру. Как он подчеркнул, тысячи людей предпочитают наш препарат в качестве главного средства для защиты от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Энтони Фаучи – главный инфекционист США, помощник главы Белого дома Джо Байдена – позитивно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

В интервью греческому телеканалу Skai, сравнивая «Спутник» и китайские вакцины, он заявил, что данные по «Спутнику» хорошие.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие, – подчеркнул Фаучи. – У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо».

