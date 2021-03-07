Скандал на ЧМ по лыжным гонкам: Большунову сломали палку на финише марафона, лишив его «золота»

ЧМ-2021 по лыжным видам спорта завершился большим скандалом. На финише масс-старт на 50 км классическим стилем, который стал заключительной гонкой чемпионата, россиян Александр Большунов после контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку. При этом на финишную прямую наш лыжник выходил лидером.

Однако после случившегося Большунов завершил гонку лишь третьим, пропустив вперёд ещё одного норвежца Эмиля Иверсена. Судейская коллегия после длительных просмотров спорного эпизода утвердила результаты марафона.

Но после протеста, который подала сборная России, Клебо был дисквалифицирован. Таким образом, чемпионом мира был признан Иверсен. Большунов стал вторым, а «бронза» досталась Симену Крюгеру (Норвегия).

Сейчас протест на решение судей уже подала сборная Норвегии. Пока результаты гонки не утверждены.

