СМИ: в Минобороны Германии предупредили «о новой военной угрозе из России»

Согласно информации, содержащейся во внутреннем документе Минобороны Германии, Россия преследует цель «дестабилизировать и ослабить НАТО», а КНР стремится «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами», пишет Welt am Sonntag.

По данным издания, военное ведомство ФРГ предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Москвы и Пекина.

При этом в документе Минобороны ФРГ отмечается, что их особенно беспокоит внедрение Россией «высокоточных, трудноперехватываемых, гиперзвуковых» ракет дальнего действия. Кроме того, серьёзную тревогу вызывают крупные инвестиции в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала».

В документе Минобороны также отмечается, что в настоящее время Россия обладает 6375 ядерными боеголовками, а 840 тыс. солдат хорошо обучены и могут быть быстро перемещены.

К слабостям России эксперты военного ведомства Германии отнесли ограниченные возможности на море в мировых масштабах и нехватку ударных беспилотников.

