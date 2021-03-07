В России студенты смогут сдавать экзамены дистанционно при помощи биометрии

Уже в 2022 году вузы России смогут проводить экзамены в дистанционном формате при помощи Единой биометрической системы (ЕБС).

Как передаёт пресс-служба Кабмина РФ, систему собираются применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Непосредственное решение об этом приму в самих вузах. Такое право им даёт постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кроме того, потребуется согласие самого студента.

Такой формат экзаменов станет доступен для студентов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Предполагается, что данное нововведение позволит расширить проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населённых пунктов страны, которым не придётся приезжать на сессию в вуз.

Отмечается, что для сдачи экзаменов в удалённом формате студенту необходимо будет зарегистрироваться в ЕБС, перед самим экзаменом надо будет произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. При подтверждении личности студент будет допущен до экзамена. Если личность подтверждена не будет, к сдаче экзамена студенту будет отказано.

