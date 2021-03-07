В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

В России упростили правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В документе речь идёт о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Таким образом, теперь родителям не нужно будет представлять в ПФР сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

В Кабмине при этом напомнили, что с апреля 2020 года заявки на маткапитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически – после рождения ребёнка он приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

Напомним, с 2021 года материнский капитал на первого ребёнка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 руб. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить материнский капитал на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится 3 года.

