Врач-диетолог назвала идеальные продукты для похудения

Российский врач-диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие продукты на самом деле помогают похудеть.

По её словам, наименее калорийные овощи – кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры, так как они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень, пишет «Российская газета».

При этом Бурляева подчеркнула, что все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо, поэтому надеяться на их помощь всё-таки не стоит.

Как пояснила диетолог, многие люди из-за неверной информации питаются только продуктами «для похудения». А это крайне негативно сказывается на здоровье. Поэтому она призвала желающих сесть на диету сохранять в своём рационе баланс белков, жиров и углеводов.

В качестве примера Бурляева привела грибы и грейпфрут.

«Эти продукты обладают невысокой калорийностью и созданием объема. Однако это вовсе не означает, что они напрямую способствуют снижению массы тела. Эти продукты принесут пользу только при грамотном, сбалансированном рационе», – резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что диетолог Нурия Дианова рассказала, что из-за того, что ночью замедляются все процессы перед отходом ко сну, в случае голода можно съесть легкий ужин из продуктов, содержащих легкоусвояемый белок, например, мясо из детского питания.

В этом случае организм не получит дополнительную нагрузку в виде «мясного кома», а утром аппетит будет нормальным, в то время, как обычное мясо приведёт к снижению аппетита утром или его отсутствию. Помимо этого, врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, заменяющих легкий прием пищи в 200-300 килокалорий.

«Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм», - продолжила диетолог.

Врач советует в качестве легкого ужина приготовить омлет с овощами, рыбные котлеты или суфле, можно съесть порцию творога. Также спокойно усвоится организмом банан, вместе с парой ложек урбеча, продолжила Нуриева. Она напомнила, что людям с диабетом это блюдо противопоказано. Не стоит есть вечером или ночью мясо и птицу, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток, продолжила Дианова.