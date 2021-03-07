Врачи предупредили о скором росте заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти в России уже в самое ближайшее время.

Так, по мнению инфекциониста Евгения Тимакова, произойдёт это в середине весны. Как пояснил специалист, обусловлено это самыми разными факторами, в том числе тем, что иммунитет у людей, которые переболели COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен. Кроме того, могут начать повторно заболевать те, у кого ковид был диагностирован год назад, передаёт РИА Новости.

«Надо понимать, что многие люди, перенесшие коронавирус в лёгкой и бессимптомной форме в первую волну пандемии, вообще не обращались к врачам из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной», – подчеркнул Тимаков.

Также врач напомнил, что весной обычно фиксируется повышение сезонной заболеваемости, которое снижает иммунитет.

«Воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу России. И после зимы у людей – это стандартно снижение иммунитета», – сказал инфекционист, предположив, что снижение заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет в конце мая.

С ним солидарен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Да, вскоре может начать новый рост заболевших COVID-19, а к апрелю-маю заболеваемость снизится. Этому будет способствовать и вакцинация. Ведь каждый день количество привившихся людей увеличивается», – заявил он.

Вознесенский при этом считает, что пока статистика по заболевшим может немного увеличиться или держаться примерно на одном и том же уровне из-за того, что «есть люди, которые ещё не встречались с вирусом».

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин отменил режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом мэр написал в своём блоге в Сети Интернет. По словам Собянина, теперь этот режим носит не обязательный, а рекомендательный характер. Кроме того, с 8 марта социальные карты пожилых москвичей разблокируют.

При этом он попросил по возможности воздерживаться пенсионеров от поездок, так как каждый день в клиники Москвы в тяжёлой форме с коронавирусом попадают 700-800 человек.