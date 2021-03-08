7 вопросов к председателю Союза женщин России Екатерине Лаховой

- Международный Женский день изначально был стопроцентно политическим днем действий за экономическое и политическое равноправие женщин и никакого праздничного характера он не имел. В России впервые женщины его отмечали в 1913 году, но 2 марта. Прикрепили же этот праздник к 8 марта в России только в 1921 году и, по иронии судьбы, по старому стилю этот день попадал на 23 февраля — который позднее стал по факту «мужским днем» в СССР. Как получилось, что из политизированного протестного события 8 марта эволюционировал в советский «День Св. Валентина»?

- Это так и есть. Этот день пришел в Россию из Америки и Европы, и, как это часто случается, преломившись через российский менталитет, полностью поменял свое содержание и облик. Сыграла роль генетическая патриархальность российских общества и культуры, в которых всё, что связано с женщинами, ассоциируется с цветами, красотой, любовью, весной — то есть преобладает именно «праздничная» составляющая. Поэтому многие женщины вообще считают неправильным, что Женский день празднуется только раз в году, а не 365.

- Можно ли говорить, что в России достигнуто гендерное равенство? Легко ли быть женщиной-предпринимателем, женщиной-руководителем, женщиной-политиком?

- Женщине везде, не только в России, приходится сложнее в социальной жизни. Иначе бы не возникла Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин, которую СССР и Россия также ратифицировали. Но декларации по-прежнему не воплощаются в реальное равенство, в первую очередь, экономическое. Это особенно выпукло заметно в оплате труда в тех профессиях, где мужчины и женщины работают совершенно на равных — врачи, например. Там за одни и те же функции и при одинаковой длительности рабочего времени разница в оплате может доходить до 25 процентов, так как чем выше категория работника, тем выше там процентное соотношение в пользу мужчин. У женщин, в итоге, меньше доступа к административным и финансовым ресурсам.

Это и стало причиной того, что в 1990-х годах, когда в России стало возникать гражданское общество, стали как грибы после дождя возникать и женские организации. Сейчас их только зарегистрированных около трех тысяч. Союз женщин России, который я возглавляю с 2006 года, является официальным правопреемником Комитета советских женщин, который в свою очередь стал преемником Антифашистского женского комитета, созданного в 1941 году. Мы стараемся сохранять наработанные за эти 80 лет традиции. И наши женсоветы на местах всегда накануне 8 марта стараются совмещать полезное с приятными — не только цветы принимать, но и напоминать мужчинам, которые их дарят, о наших социальных инициативах. Потому что в другие дни просто так выйти на губернаторов, мэров и других чиновников не так просто, а накануне 8 марта они сами к женщинам идут. К счастью, женщины России ощущают постоянную поддержку со стороны Президента РФ, который приветствует наше участие в национальных проектах, Национальную стратегию в интересах женщин на 2017-2022 годы. Валентина Ивановна Матвиенко выходила к Президенту в 2016 году с нашим докладом «О положении женщин», на базе которого и была принята Национальная стратегия.

- В связи с ростом агрессивного феминизма все чаще говорят о том, что теперь уже именно мужчины превращаются в угнетенный пол — если не юридически, но по факту. Достаточно вспомнить непрерывные атаки на известных мужчин по обвинениям (часто необоснованным) в домогательствах и прочих смертных грехах. Не зашло ли дело слишком далеко, и не пора ли уже мужчинам начинать борьбу за свои права?

- У меня за 30 лет работы по женской тематике на самых разных должностях, от руководителя фракции в Госдуме до советника Президента, уже создалось твердое убеждение, что понятие гендерного равенства кое-кто эксплуатирует в целях, которые его пропоненты тщательно и сознательно маскируют. В 1990-х годах был всплеск интереса к слову «гендер» и гендерным вопросам, даже специальные кафедры по этой тематике в вузах учреждались. А сейчас я от этого слова просто плююсь. Потому что оно из обозначения социальных взаимоотношений полов превратилось в инструмент политического давления на страны, в том числе на Россию, которые не копируют слепо западные модели семьи и отношений между мужчиной и женщиной. Наш Союз женщин солидарен с тем, что попытки механического переноса западных моделей на российскую почву в упаковке законов о домашнем насилии и прочих красиво звучащих концепций служат для легализации однополых браков и разрушения бинарной семьи.

Что касается «угнетения» мужчин, то оно точно исходит не от женщин. Наоборот, разумные женщины во всем поддерживают мужчин. Например, в Иркутской, Белгородской областях, в Алтайском крае Советы отцов работают в партнерстве с Советами женщин. В 2008 году Союз женщин России провел первый форум отцов, в 2014 году мы провели второй отцовский форум. К сожалению, без женского участия отцы очень долго раскачиваются, хотя мы им предлагаем всяческую организационную поддержку на федеральном уровне.

- Вы говорите совершенно правильные слова, но в России существуют НКО, открыто занимающиеся отъемом детей у отцов — они даже издают пособия о том, как это «правильно» делать (при этом издевательски называют себя организациями в защиту семьи и детей). Почему власти не пресекают такую подрывную активность, а весь запал направляют на «иноагентов», ущерб от деятельности которых часто несравним с тем уроном, который все эти «Стопкиднеппинги» наносят?

- Пусть сейчас в моде слово «толерантность», но к таким «защитникам семьи» у меня никакой толерантности нет. Я была в составе рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ, и мы активно поддерживали поправки, касающиеся традиционных семейных ценностей, брака как союза мужчины и женщины. Я сама подвергалась атакам со стороны таких «защитниц семьи» за то, что посмела советовать девушкам рожать детей как можно раньше, не дожидаясь, пока они сделают карьеру. Гинекологи и акушеры полностью поддерживают позицию, что рожать надо до того, как женский организм накопил в себе на физическом и психологическом уровне весь тот негатив, который привносит наша жизнь. Потому что накопившая этот негатив мать передаст его своему ребенку. Потом такая мать будет локти кусать, что откладывала рождение детей.

- Гендерное равенство многими женщинами (не обязательно идейными феминистками) по умолчанию воспринимается как подтягивание прав женщин к тем правам и возможностям, которыми обладают мужчины. Но при этом как-то забывают, что равенство прав подразумевает и равенство обязанностей. Учитывая чисто физиологическую невозможность абсолютного равенства между полами, есть ли какая-то граница, дальше которой уравнивание гендерных ролей приведет к разрушению общества?

- Такая гордость заметна в среде женщин-предпринимателей, которые говорят, что не существует «женского» или «мужского» бизнеса, и настаивают на одинаковом к ним отношении с мужчинами. Их обижает, что сформировавшийся менталитет отводит им роль исключительно носителя определенных биологических функций. Но не все женщины на самом деле счастливы от такого «равенства», когда они фактически работают круглые сутки — сперва на работе, а потом еще и в семье. А в сельской местности они еще и приусадебное хозяйство на себе тянут. Поэтому так важно создавать условия для здоровья женщин всех возрастов, экономического благополучия женщин, работы с неблагополучными семьями, профилактики домашнего насилия. Важно также способствовать продвижению женщин на уровни принятия решений. Где-то мы в этом преуспели. Например, нигде в мире, по-моему, не существует в парламенте чисто женской фракции, а в российской Госдуме она была в первом созыве, когда «Женщины России» получили 8 процентов голосов на выборах.

- Если говорить о современной России, то насколько ее власти привержены принципу гендерного равенства не на словах (здесь все реверансы соблюдаются), а на деле? Минтруд постепенно сокращает список профессий, закрытых для женщин, но, например, по-прежнему военная служба по призыву — удел исключительно мужчин… чем российские девушки хуже израильских, которые служат наравне с парнями?

- Да, я считаю, что появление женщин в тех профессиях, которые прежде считались сугубо мужскими, вроде машинистов и пилотов — это движение в правильном направлении. Но призыв в женщин в армию — это, я думаю, уже перебор. Тем более, что Минобороны стремится к переводу как можно большего числа военнослужащих на профессиональную основу, а женщинам служить по контракту никто не запрещает.

- Давно стало общим местом, что мужчина в так называемых «христианских» странах поражен в репродуктивных и родительских правах. Примеров масса и в России: выплаты на детей называются «материнским» капиталом, а не родительским. Есть комитет ГД по делам женщин, семьи и детей, а к отцам применена фигура умолчания. На любом вокзале есть комната матери и ребенка, а где комната отца и ребенка? Решение родить ребенка или сделать аборт полностью на усмотрение женщины. В детской литературе, мультфильмах, песнях на сто позитивных образов матери приходится, дай Бог, один позитивный образ отца. Там почти всегда ребенок имеет дело с мамой, бабушкой и, на худой конец, с дедушкой (очевидно, по материнской линии). Не формирует ли это у детей извращенное восприятие модели семьи, а вычеркивание мужчин из семейного дискурса не подрывает ли основы конституционного строя?

- Я полностью согласна с тем, что отодвигать мужчин на вторые роли в семейных вопросах недопустимо. Вы совершенно правы — многие детские книги внушают неправильное восприятие роли отца и матери. Я сама видела азбуку, где мама изображена работающей по дому, а папа — читающим газету на диване. А ведь в России множество отцов, которые воспитывают и двух, и трех детей в одиночку, без жен! Хочу напомнить, что в нашей Конституции содержатся статья 19, гарантирующая всем гражданам России равные права независимо, в том числе, от половой принадлежности, и статья 29 об охране материнства, отцовства и детства. В целом же, я уверена, что очень важен диалог общества — в том числе, его женской половины — и власти по всем этим вопросам.