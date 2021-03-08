Башар Асад заразился коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад заразились коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию сирийского президента.

«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», – сообщает канцелярия президента Сирии.

В сообщении отмечается, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем состоянии.

22 февраля посол Сирийской арабской республики в России Рияд Хаддад заявил, что его страна зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».