В России минимум новых случаев коронавируса с 3 октября

По данным оперативного штаба, количество выявленных за сутки в России случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 10253. Как уточняет агентство ТАСС, это минимальное число новых случаев с 3 октября 2020 года. При этом 10322 пациента были выписаны из больниц (нарастающим итогом их число составляет более 3,92 млн).

Скончались за сутки 379 человек. Официальное скорбное число жертв коронавируса в России выросло до 89473 человек.

В Москве суточный прирост числа заболевших составил 1421 случая, что ниже показателей нескольких предыдущих дней (локальный максимум составил 1820 случаев 6 марта), но выше многомесячного минимума в 1198 заболевших, зафиксированного 23 марта.

В Петербурге по-прежнему высокий уровень заболеваемости, за сутки инфекция выявлена у 956 человек, в Московской области — у 746 человек. Заболеваемость сохранаяется практически по все России.

За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 4,33 млн эпизодов инфицирования, сообщает агентство «Интерфакс». Это четвертый показатель в мире после США с 28,99 млн заражений, Индии — 11,22 млн и Бразилии — 11,01 млн. На 5 месте антирейтинга находится Великобритания, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев инфицирования COVID-19 составило к настоящей дате 4,23 млн человек.

