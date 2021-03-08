Деньги на ветер

В Калмыкии строится крупнейшая в России солнечная электростанция. Благодаря программе поддержки развития возобновляемой энергетики для инвесторов финансирование таких проектов — надежные и выгодные вложения. Для потребителей же — дополнительная финансовая нагрузка.

Строительство объектов возобновляемой энергетики в России поддерживается программой возмещения затрат инвесторам в течение пятнадцати лет с базовой доходностью 12% годовых — ДПМ ВИЭ (договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии).

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» сделали примерную оценку стоимости строительства и эксплуатации в расчете на жизненный цикл энергообъектов, построенных по программе ДПМ ВИЭ. Получилось, что относительно среднемировых объектов, данные по которым дает, например, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), российские солнечные станции дороже в четыре раза, ветровые — в семь раз.

Подробнее о крупных российских проектах в области альтернативной энергетики читайте в свежем номере журнала «Эксперт».