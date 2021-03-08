"Драматическая корреляция": назван ключевой фактор смертности от коронавируса

Большинство случаев смерти от COVID-19 в мире произошло в странах, где многие люди страдают ожирением, а уровень смертности от коронавируса в 10 раз выше в странах, где не менее 50% взрослых имеют избыточный вес, сообщает Рейтер со ссылкой на глобальное исследование.

В отчете, в котором описывается «драматическая» корреляция между показателями смертности от COVID-19 и ожирением, отмечается, что 90% или 2,2 миллиона из 2,5 миллиона смертей от коронавируса до сих пор приходились на страны с высоким уровнем ожирения.

В исследовании были проанализированы данные о смертности от COVID-19 Университета Джона Хопкинса в США, а также данные Глобальной обсерватории здравоохранения Всемирной организации здравоохранения по ожирению.

Поразительно, по словам авторов, что ни в одной стране, где люди, как правило, не страдают избыточным весом или ожирением, не фиксируется высокий уровень смертности от COVID-19.

«Посмотрите на такие страны, как Япония и Южная Корея, где у очень низкий уровень смертности от COVID-19, а также очень низкий уровень ожирения среди взрослых», - сказал Тим Лобштейн, эксперт-консультант Всемирной федерации ожирения и приглашенный профессор из Сиднея в Австралии. Университет, соавтор отчета.

«Они сделали общественное здравоохранение приоритетным по ряду мер, включая вес населения, и это окупилось в период пандемии».

В отличие от названных стран, например, в США и Великобритании показатели смертности от COVID-19 были одними из самых высоких.

Соединенное Королевство занимает третье место в мире по уровню смертности от коронавируса и четвертое место по уровню ожирения - 184 смерти от COVID-19 на 100000 человек и 63,7% взрослого населения с избыточным весом, по данным ВОЗ, за ними следуют США с 152,49 случаев смерти от COVID-19. смертей на 100 000 человек и 67,9% взрослого населения с избыточной массой тела.

Джон Уилдинг, профессор медицины Британского Ливерпульского университета и президент Всемирной федерации ожирения, отметил, что лишний вес следует признать ключевым риском для здоровья в случае заражения COVID-19 и учитывать этот в планах вакцинации.

«Очень важно, чтобы мы осознавали, что ожирение ... увеличивает риск», - сказал он в заявлении о результатах отчета. «Поэтому, как и другие болезни, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, людей с ожирением следует рассматривать как приоритетных в программах вакцинации во всем мире».