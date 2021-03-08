Красота, маркетинг и дизайн. Какие сферы для работы и бизнеса выбирают женщины

Like Центр проанализировал результаты 3,8 тыс выпускников, завершивших обучение в предыдущий год. Выяснилось, что при выборе сферы бизнеса женщины отдают предпочтение красоте и здоровью, маркетингу, спорту, а также консалтингу и услугам для бизнеса. 78% проектов в бьюти сфере были запущены женщинами, сфере маркетинга — 67%. Реже всего женщины выбирают производственные бизнесы, общепит и строительство.

Какие сферы бизнеса выбирают женщины:

«Женщины интересуются темой предпринимательства в равной степени с мужчинами. За последний год обучение в Like Центре прошло более 90 тысяч студентов, и половина из них — девушки.

Стереотип, что бизнес — это мужское дело, теряет свою актуальность.Обстоятельства действительно нередко требуют от предпринимателей жёсткости, напора, высокой концентрации, огромного количества сил и внимания. Но в нашей стране сотни тысяч женщин-предпринимателей, которые успешно ведут бизнес. И многие из них не только с уверенностью справляются с самыми сложными бизнес-задачами, но и успевают при этом заниматься домашними делами, заботиться о семье и растить детей. Это, конечно, поражает», — комментирует генеральный директор образовательной компании Like Центр Василий Алексеев.

В профессиях, по статистике GeekBrains, собранной на основе данных 45 000 студентов, женщины отдают предпочтение маркетингу и дизайну. На факультетах «Дизайн интерьеров», «Фуллстек дизайн» и «Веб-дизайн» в общем количестве студентов — 70% женщин, а в профессиях, связанных с интернет-маркетингом и SMM — 60% . Самый популярный у женщин продукт на платформе GeekBrains — это факультет редактуры и копирайтинга. В этих профессиях на женскую часть приходится 90% студентов.

Чаще мужчин женщины выбирают факультеты и профессии, которые связаны с HR-направлением. Так, на факультете «Управление персоналом» учится 80% женщин, а по профессии «IT-рекрутер» — 90%. Самыми же популярными продуктами у девушек стали факультеты продакт- и проджект-менеджмента.

Реже всего женщины обучаются программированию: среди студентов специальностей этого направления только 20% приходится на прекрасную половину. В этой сфере они отдают предпочтение факультету системной и бизнес-аналитики, профессии тестировщика и факультету тестирования, составляя практически равную по численности конкуренцию парням.

Справка:

GeekBrains — образовательная платформа, которая помогает начать карьеру в digital с нуля или получить новые навыки для её развития. Преподаватели-практики обучают программированию, маркетингу, управлению, дизайну, аналитике и продакшену. На портале размещено более 1000 вебинаров, которые помогают развиваться профессионально и прокачивают soft skills — непрофильные навыки для эффективной работы. За 10 лет в экосистеме зарегистрировались и получили доступ к новым знаниям более 4,5 млн человек.

Like Центр — одна из крупнейших образовательных компаний в России для начинающих и действующих предпринимателей, основанная бизнесменом Аязом Шабутдиновым. В 2019 году 10,5% доли в ООО «Лайк Бизнес» (управляющая компания Like Центра) приобрел Сергей Солонин (QIWI).

Бизнес-сообщества Like Центра открыты в 148 городах России и зарубежья. За 5 лет обучение по программам компании прошли около 400 тысяч человек. В 2019 году образовательная программа Like Центра «Скорость» была рекомендована Министерством экономического развития РФ для обучения предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

В 2020 году компания попала в топ-100 инновационных EdTech-компаний России и СНГ, согласно исследованиям аналитической компании HolonIQ. По итогам третьего квартала 2020 года Like Центр занял 7-е место в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, а по итогам 2020 года - 1 место в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-бизнес-образования, опубликованных РБК. Выручка сети в 2019 году составила 932 млн рублей, выручка в 2020 году — 1,89 млрд рублей.