Manizha представит Россию на «Евровидение»

«Первом канал» российского телевидения сообщил, что певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Она стала победителем зрительского голосования телешоу по отбору участников конкурса. Кроме Manizha в конкурсе учувствовали группы «Therr Maitz» и «2Маш» а также Антон Беляев.

Конкурс «Евровидение» 2021 года пройдет в Нидерландах. Manizha исполнит на нем песню на русском языке «Русская женщина».

Конкурс «Евровидение» 2020 года должен был пройти в Нидерландах, но был отменен из-за коронавируса. Россию должна была представлять группа «Little Big», которая отказалась принимать участие в отборочном конкурсе в этом году.