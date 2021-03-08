МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Белоруссии
Международный олимпийский комитет (МОК) не признал старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны.
«МОК также с большим разочарованием отметил, что НОК не смог полностью учесть первый пункт решения Исполкома МОК от 7 декабря 2020 года о том, что предыдущее руководство НОК Беларуси не обеспечило надлежащую защиту белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны», – говорится в заявлении Исполнительного комитета МОК.
Кроме того, исполком МОК решил «не приглашать и не предоставлять аккредитацию высокопоставленным государственным служащим Республики Беларусь для участия в Олимпийских играх».
26 февраля 2021 года Виктор Лукашенко избран главой Национального олимпийского комитета, сменив на этом посту своего отца – Александра Лукашенко.
1 марта Александр Лукашенко освободил Виктора Лукашенко от должности помощника главы государства по национальной безопасности и присвоил ему звание генерал-майора.
18 января Белоруссия была лишена права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Официальной причиной для переноса турнира в одну страну стала «эпидемиологическая и экономическая ситуация» в странах.
Ранее компании Nivea Men, Liqui Moly, Skoda и Tissot сообщили, что не будут спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.