New York Times: США готовят кибератаки на Россию

Администрация президента США Джо Байдена планирует ответные меры против России за взлом американских правительственных агентств и корпораций, за которыми, как утверждает Белый дом, стоит Москва, сообщает New York Times.

«По словам официальных лиц, первый крупный шаг ожидается в течение следующих трех недель, а именно серия тайных действий в российских сетях, которые должны быть очевидны для президента Владимира Путина, его разведывательных служб и вооруженных сил, но не для остального мира», – пишет издание.

Кроме того, газета утверждает, что Белый дом рассматривает вопрос о том, придется ли ей наносить ответный удар киберудар по Китаю.

В декабре 2020 года сообщалось, что что хакеры похитили информацию из министерства финансов США, министерства торговли, министерства внутренних дел и Национального управления по телекоммуникациям и информации страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последней масштабной хакерской атакой на ряд американских правительственных организаций может стоять Китай. «Кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – это их любимая песня, когда что-нибудь происходит, потому что мейнстрим, в основном по финансовым причинам, боится обсуждать возможность того, что это может быть Китай (возможно!)», написал Трамп в твиттере.