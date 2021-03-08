Они остановили пандемию

Случилось так, что март 2020 года в России стал месяцем начала пандемии коронавируса. Врачебное сообщество было вынуждено «с колёс» начать сражение с SARS-CoV-2, разом по необходимости забыв о выходных, семейном досуге и праздниках. И в первую очередь это коснулось представительниц прекрасного пола, ибо по статистике более 70% врачей в России — женщины, а среди среднего и младшего медперсонала этот показатель и вовсе превышает 95%. 8 марта, Международный женский день, и самый яркий праздник весны-2020, многие из них встретили на рабочих местах, на переднем краю битвы с пандемией.

Прошёл год, наступил новый март, близится очередной главный женский праздник. Expert.ru, в преддверии этого события решил узнать у женской половины медицинского братства: как оценивают они прошедший год борьбы с COVID-19, что пришлось пережить за это время им, представительницам слабого пола, вступившим в схватку с коварным и опасным вирусом, что запомнилось? Своими историями поделились с нами женщины, для которых белый халат медика — призвание и судьба.

Был такой первый день

«Начало пандемии я прекрасно помню, — рассказала Expert.ru медсестра приёмного отделения столичной городской больницы №70 Татьяна Лебедева. — Наша больница уже 6 марта была внесена в перечень больниц для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, и в этот день была моя рабочая смена. К слову сказать, весь рабочий коллектив у нас в приёмном в тот день был исключительно женский, и врачи, и медсёстры, и санитарки.

Первых ковид-пациентов начали доставлять к нам в отделение где-то после 16 часов. Поток поступающих практически сразу стал плотным, к дверям приёмного то и дело подъезжали «Скорые». Врачи и фельдшеры «Скорой помощи» были одеты в спецкостюмы, знаете такие, из-за которых их «космонавтами» стали называть? А у нашего персонала из всей защиты тогда были марлевые маски и марлевые же халатики, поверх обычных, белых, вот и вся защита. И никто, поверьте, не сказал: «Я без спецкостюма, без супер-маски… Не буду работать». И до самого утра, как заведённые, девчонки наши трудились, никто не сбежал, не пренебрёг своими обязанностями, не ныл, что работы невпроворот. Горжусь всеми ими, честно».

Нам было просто не до отдыха с тобой...

Врач высшей категории, терапевт той же больницы, Нина Галеева, помнит и самый день 8 марта 2020 года. «Пациентов было много, реально, — поделилась воспоминаниями Галеева. — Конечно же, о том, что нынче праздник, женский день, мы все, кто работал, помнили, но не было времени, честно, даже чашку чая поднять за это торжество. Мы, медики, кто больных с COVID принимал, в первые дни, даже первые недели пандемии вообще, по моему, забыли, что такое приём пищи — столько было работы. И 8 марта тоже везли больных, порой целыми семьями, разом по 3-4 человека на одной «Скорой». Пациентов — тьма. «Завал» — так это в больнице называется. Один фельдшер со «Скорой» в честь праздника торт нам с девчонками подарил, а мы ему в ответ: дали бы хоть передохнуть-то немного 8 марта, вот был бы лучший подарок! Куда там! Так до этого торта мы в тот праздник и не добрались, следующей смене оставили».

«Было и печальное в этот день, — поделилась воспоминанием Нина Галеева. — Одна женщина, пациентка, приехала сама, что называется самотёком, на своей машине, говорит: что-то я слегка занедужила. Обследовалась, узнала диагноз — COVID-19. Говорит нам: чувствую себя хорошо вполне, можно я дома лечиться буду? Всё-таки праздник сегодня, хочется быть дома, с родными. Мы ей объясняем, что тяжесть болезни одним внешним состоянием пациента не определяется, что с коронавирусной инфекцией надо госпитализироваться, убеждаем как можем — всё не в прок. Рассердилась на нас, подписала отказ от госпитализации, хлопнула дверью и уехала. Ну, как её удержишь? По закону она ведь вправе от лечения в стационаре отказаться, больница — не тюрьма. Так и уехала, праздновать… А вечером того же дня открываются двери приёмного, и «Скорая» завозит эту самую женщину, на каталке, губы из-за гипоксии — синие. Вместо праздничного стола — койка в реанимации, под ИВЛ. Вот такой вот женский день...», — невесело заканчивает Нина Галеева.

Главное — коллектив

Своими впечатлениями от прошедшего с начала пандемии года поделилась с Expert.ru заведующая 9 терапевтическим отделением ГКБ №5 имени братьев Бахрушиных, врач высшей категории Анжела Мурадовна Косенкова.

«Наша клиническая больница — одна из старейший в Москве. Как и многие столичные стационары мы были перепрофилированы под приём коронавирусной инфекции, и уже в марте 2020 года начали приём и госпитализацию пациентов с COVID-19. Буквально на ходу пришлось оборудовать лечебные палаты, осваивать новые методы диагностики и лечения, попутно принимая меры для защиты медперсонала. Тяжёлое было время, особенно в т.н. «первую волну» пандемии, когда новизна ситуации, масштабный поток пациентов, и необходимость работать на износ буквально выматывали и высший и средний и младший медицинский персонал. Со временем, конечно, приработались, как говорится, многому научились, освоили новые методы работы с инфекционными пациентами, появились у больницы дополнительные мощности, в виде мобильных госпиталей. Так что вторую, осеннюю волну пандемии встретили, что называется, во всеоружии, а главное — с опытным и закалённым персоналом.

Вообще, хочу сказать, что сплочённость, преданность делу, профессионализм коллектива больницы стали самым главным, пожалуй, фактором, позволившим эффективно решать и решить новые задачи, — продолжила Анжела Косенкова. — Как и в целом в медицинской среде подавляющее большинство наших сотрудников — женщины, девушки. И прошлый март, и весь прошлый год, стали для них временем испытаний, и они экзамен на прочность выдержали с честью. Не хочется говорить штампами, но на их плечи действительно лёг очень тяжёлый груз, и они его вынесли. Пусть 8 марта мужчины вспомнят ещё и об этом, о том, что «девятый вал» пандемии в России был остановлен в первую очередь именно женскими руками».