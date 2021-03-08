Опрос: жители Словакии доверяют «Спутник V» больше, чем AstraZeneca и Moderna

Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством Focus в Словакии, вакцинация российская вакцина «Спутник V» находится в лидерах по уровню доверия среди словаков, сообщает издание Euractiv.

По результатам опроса 55% участников заявили, что они готовы пройти вакцинацию с помощью вакцины Pfizer / BioNTech, а 35% не доверяют этому препарату. Российскую вакцину «Спутник V» готовы применить 53% опрошенных, а 35% не доверяют ей.

Издание сообщает, что «Спутник V» опередил по уровню доверия вакцины AstraZeneca и Moderna, но не приводит данных опроса по этим двум препаратам.

«Это был решающий шаг к тому, чтобы российскую вакцину применили около полумиллиона человек, которые в противном случае не сделали бы этого», – написал в Facebook премьер-министра Словакии Игор Матович, комментируя результаты опроса.

1 марта первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против решения премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без ее предварительной регистрации в Евросоюзе и назвала препарат «гибридным оружием».

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», – заявила Чапутова.

Премьер-министр Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России. Он заявил, что было принято решение о закупке вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».