Российская fashion-индустрия борется за выживание

На Fashion Tech Day 2021, прошедшем на минувшей неделе в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности, эксперты fashion-рынка вспоминали свои прошлогодние прогнозы с усмешкой: многие тогда переживали, что в 2020 году обороты компаний могут сократиться на три-четыре процента. Однако реалии минувшего года превзошли даже самые пессимистические ожидания: по данным Fashion Consulting Group (FCG), в 2020 году рынок российской моды упал на 25%, до 1,71 трлн рублей.

На снижение продаж одежды, обуви и аксессуаров повлияла пандемия, особенно карантинные меры весной прошлого года, когда розничные магазины были закрыты и россияне были вынуждены приобретать товары, не выходя из дома. Однако падение продаж в модной индустрии скорее долгосрочный тренд, который имеет уже многолетнюю историю и связан со снижением доходов населения, девальвацией рубля, закредитованностью компаний. Пандемия лишь усилила его скорость. Общий оборот fashion-рынка впервые начал сокращаться 2015 году и до сих пор не только не восстановил утраченные позиции, но и продолжает сжиматься.

В то же время fashion-компании, которые начали фокусироваться на онлайн-торговле, более оптимистичны: их аудитория растет (в том числе за счет пассивных ранее потребителей — мужчин и пожилых людей). Пока доля онлайн-продаж fashion-товаров в общем обороте невелика — порядка 15% общего оборота этой индустрии. Однако, по данным Data Insight, в 2020 году онлайн-продажи одежды, обуви и аксессуаров, включая реализацию на маркетплейсах, выросли на 37%.

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