Верховный суд США отклонил последний иск Трампа по опротестованию итогов выборов

Верховный суд США отклонил в понедельник последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа с требованием пересмотра результатов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Верховный суд США отклонил апелляцию, касавшуюся пересчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил примерно на 20 тыс. голосов меньше, чем Байден. Это была последняя из трех апелляций по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока. Судьи отвергли ее без дополнительных пояснений.

22 февраля, суд отклонил еще две аналогичные апелляции Трампа, одна из которых также касалась Висконсина, а другая - итогов выборов в штате Пенсильвания.

Ранее Верховный суд отклонил поддержанный действующим президентом иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. По мнению Пакстона, в этих штатах, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Дональд Трамп отказался признавать честной победу на выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, но согласился на передачу власти его команде.

28 февраля Трамп выступил с публичной речью на Консервативной конференции политических действий (CPAC), в которой заявил о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года.