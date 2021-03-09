Акции «Роснефти» продолжают дорожать

Сегодня в ходе торгов на рынке стоимость акций «Роснефти» в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 трлн рублей при рекордной цене бумаг в размере 581,45 рублей за штуку. На Лондонской фондовой бирже капитализация «Роснефти» впервые превысила 82 млрд долларов при стоимости GDR 7,78 доллара за штуку.

3 марта стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже достигла исторического максимума, достигнув в ходе торгов 536,45 руб за бумагу.

Банк Morgan Stanley повысил целевую цену по «Роснефти» до $9,2/ГДР (на 31% - самое сильное повышение среди конкурентов). Рекомендация банка – «покупать». Оценка подразумевает, что у акций компании есть потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с 47,5 до 50 долларов за баррель), среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение Восток Ойл в оценку «Роснефти» (+$1/ГДР).

Банк повысил свои прогнозы по финансовым показателям «Роснефти» в 2021-2023 гг.: EBITDA +9-14%, чистая прибыль +19-25% – это выше, чем в среднем по сектору (EBITDA +5–9%, ЧП +11–17%).

«Роснефть» уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов. Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней Компания может показать опережающую динамику роста по сравнению с «Газпромом» и «Лукойлом». Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель, Роснефть предлагает дивидендную доходность в размере ~11% – это намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, – отмечают аналитики банка.

На текущий момент MS включил в целевую цену лишь часть стоимости Восток Ойл, что привело к росту целевой цены на $1/ГДР. При полном включении NPV проекта Восток Ойл в оценку Компании стоимость акций может повысится на $3,1/ГДР, что составляет 70% капитализации Роснефти по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться. При этом оценка сделана на относительно консервативных допущениях, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть 50 долларов за баррель.