Диетолог предостерегла от поедания на Масленицу блинов стопками

Диетологи предостерегают от чрезмерного поедания блинов на масленичной неделе. Есть блины без вреда для здоровья можно только очень маленькими порциями, рассказала телеканалу «Звезда» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Блины можно есть практически всем, включая диабетиков. Но стопками их нельзя есть никому», - поделилась медик.

Она посоветовала каждый приготовленный блин разрезать на четыре части, после чего на эти доли класть начинку.

«На каждую четвертинку мы кладем свою начинку, потому что каждый блин хочется съесть с начинкой - с икрой, со сметанкой, с вареньем. И вот так вот по четвертинке съедаем под горячий чай»,- объяснила Белоусова.

В случае проблем с пищеварением, диетолог рекомендует использовать любые ферменты из домашней аптечки.

Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал «Звезде» о редких рецептах приготовления блинов, а именно на основе кваса, свежевыжатого сока, вина и пива.