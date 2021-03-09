Эксперты прогнозируют массовую распродажу квартир

Эксперты риэлтерской компании «Альфа-Групп» прогнозируют, что в самое ближайшее время «ипотечные инвесторы» начнут массово распродавать взятое в кредит жильё.

Как пояснили они, это может произойти из-за того, что людям, которые приобрели недвижимость на стадии котлована или чуть позже, надо будет срочно отбить вложенные ранее деньги после того, как начнут сдаваться в эксплуатацию квадратные метры в новостройках, передаёт агентство «Прайм».

В этой связи специалисты убеждены, что уже в скором времени ожидают настоящий «дождь из квартир с обременением».

«Дело в том, что льготная ипотека подстёгивает цены на первичном рынке жилья и провоцирует банки на выдачу более рискованных кредитов. Именно из-за этого ипотечные инвесторы, подгоняемые мнимой выгодой, берут займы, которые затем не могут выплачивать», – резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года россияне получили новых ипотечных кредитов почти на 260 млрд руб., что на 37% больше, чем в прошлом январе, а совокупный ипотечный портфель достиг 9,18 трлн рублей.

Таким образом, за последние 6 лет ипотека в России подешевела вдвое, а портфель ипотечных кредитов вырос в 2,6 раза. В январе средняя ставка снизилась до 7,23% годовых, это минимум с августа прошлого года.

Подробно об этом читайте в материале журнала «Эксперт» «За шесть лет ипотека подешевела вдвое».

