En+ Group запускает курс для IT-специальностей с гарантией трудоустройства

Компания En+ Group запускает целевую программу обучения по информационным технологиям – «Академия IT» для студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). В случае успешного завершения программы выпускников трудоустроят на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.

«Проект «Академия IT» появился в связи с дефицитом соискателей с практико-ориентированной подготовкой на целый ряд должностей и профессий в сфере информационных технологий. Несмотря на большое количество выпускников, которые обучались на факультетах информатики, а также популярность этого направления обучения в целом, в России очень мало вузов, где готовят IT – специалистов в области энергетики и металлургии», - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.

Сбор заявок стартует этой весной. В первом этапе программы примут участие 120 студентов второго и третьего курса ИРНИТУ, прошедшие отбор. Лучшие 50 из них перейдут на второй этап. Им предстоит в течение трех месяцев решать кейсы и пройти специализированное обучение. В сентябре 2022 г., на третьем этапе, из них выберут 30 финалистов, которые пройдут еще один год обучения, защитят дипломную работу и будут трудоустроены на предприятия компании.

Обучение ориентировано на получение практического опыта. Студенты смогут пройти стажировку на предприятиях En+ Group и поработать в режиме удаленной работы на неполный рабочий день уже на четвертом курсе. Преддипломная практика также будет проходить на базе предприятий под руководством опытных сотрудников. Преподавателями программы станут ключевые сотрудники Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, а также сотрудники Microsoft и других крупных компаний. В программе «Академия IT» также примут участие специалисты энергетического и металлургического бизнесов En+ Group.

«Принимая решение открыть «Академию ИТ», мы руководствовались тем, что сейчас недостаточно стать просто выпускником технического вуза, чтобы получить качественное образование в сфере информационных технологий и найти достойную работу. Наш новый образовательный проект позволит сократить разрыв между получаемыми знаниями в сфере ИТ и реальной работой. Представители индустрии знают, что именно необходимо преподавать студентам, чтобы они стали конкурентоспособными специалистами, владеющими самыми современными знаниями», - отметил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Компания En+ Group проводит активную работу по подготовке абитуриентов и студентов. В компании подобные проекты были инициированы основателем группы Олегом Дерипаской, который поддерживает образовательные и научные проекты как внутри компании, так и за ее пределами. «20 и 21 века показали, что нужно учиться всегда. Если ты даже месяц провел без получения новых знаний, считай, что ты его потерял. И для себя, и для окружающих», – отметил предприниматель. В рамках корпоративных профориентационных программ к 2020 году En+ Group уже трудоустроила более 1200 выпускников средних и высших учебных заведений Иркутской области.