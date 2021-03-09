«Героям – быть!»: определены победители проекта по итогам 2020 года

«Проект «Героям – быть!» проходит уже шесть лет. За это время к нашей инициативе присоединились десятки компаний промышленного сектора страны, фонды и некоммерческие организации. Мы рассказали о подвигах и волонтерской деятельности 600 граждан страны. Наша цель – не только в том, чтобы рассказывать о героях, но и способствовать росту числа неравнодушных людей», - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» (организатор инициативы).

Проект «Героям – быть!» поддержали многие известные люди: гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка заслуженный мастер спорта России, действительный государственный советник РФ 3 класса Светлана Хоркина, Заслуженная артистка России Нина Шацкая, Заслуженный артист РФ Евгений Маргулис, актрисы Елена Захарова, Наталья Тетенова, Евгения Короткевич, музыкант Алексей Кортнев, актер театра и кино Станислав Дужников, общественный деятель Оксана Федорова, космонавт, Герой России Сергей Волков.

Вручая одну из наград, актриса Елена Захарова подчеркнула, что волонтерские организации нуждаются в поддержке, особенно в непростой период пандемии. И проекты, подобные «Героям – быть!», помогают привлечь внимание общества к теме добровольчества.

Финалисты проекта определились по итогам открытого голосования, в котором приняло участие почти 16 тысяч человек. В шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Всего в 2020 году на конкурсный отбор поступило более 100 заявок.

«Кажется, что пандемия убедила абсолютно всех в важности волонтерской работы. Но широкое вовлечение россиян в это благородное дело невозможно без вдохновляющих примеров. «Героям - быть!» не первый год помогает привлекать внимание общества к невероятным людям, на которых стоит равняться. Здорово, что с каждым годом таких людей и компаний становится больше», - сказал член жюри проекта «Героям – быть!», член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Награда проекта – уникальная. Она разработана Национальным центром промдизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а изготовлена при помощи аддитивных технологий. Ее дизайн - контраст между сдержанной оболочкой и яркой сердцевиной, которая будто вырывается наружу, олицетворяя широту горящей души, ее невероятную силу и мощь.

Победителями «Героям – быть!» по итогам 2020 года стали: в номинации «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни) победил основатель детского спортивно-технического клуба и благотворитель Владимир Волгин (АО «НПП «Исток» им. Шокина»).

В номинации «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа) первое место занял Александр Качалков («НПП «Исток» им. Шокина»), который создал отряд единомышленников для поиска и захоронения останков павших воинов.

Лидером в номинации «Оберегая планету» (деятельность по охране окружающей среды) стал слесарь по ремонту подвижного состава из Читы Владимир Малютин, который тушил лесные и степные пожары в Забайкальском крае.

В номинации «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность) победу одержала кладовщик Тверского вагоностроительного завода Людмила Духина, координатор и участник поисково-спасательного отряда «Сова».

В номинации «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни) безоговорочную победу одержал аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда, АО «Интер РАО-Электрогенерация» Денис Елькин, который спас на пожаре 5 человек, а также щенка.

«Командой героев» (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ) стало АО «СУЭК» за масштабную противоэпидемиологическую программу.

В номинации «Вирус добра» победил Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» за создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей. Фонд получил от АНО ЦСП «Быть человеком» грант на 100 тыс. рублей.

«Народным героем» (лидер открытого голосования) признан почтальон Управления федеральной почтовой связи Ярославской области – АО «Почта России» Сергей Кондаков. В ходе народного голосования он набрал более 2 тыс. голосов.

Призы от оргкомитета и жюри получили АО «ОМК» за широкую программу корпоративного волонтерства и работник Московской дирекции тяги РЖД Станислав Тузлуков, совершивший масштабный велопробег в честь 75-летия Победы в ВОВ.

В этом году учреждена специальная номинация «Чудотворцы» (лучший проект по борьбе с пандемией коронавируса). Победителем в ней признан фонд «Жизнь с ДЦП» - во время пандемии организация провела масштабную акцию, благодаря которой 1500 семей получили помощь.

Героям – быть!» проводится с 2015 года. Это инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

За время проведения проекта было награждено свыше 100 героев из 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России. Подробнее на сайте проекта.

Партнеры проекта «Героям – быть!»: ГК «ЛокоТех», НПФ «Благосостояние», HH.ru, Ассоциация менеджеров, ВЦИОМ, социальная сеть «Одноклассники», «Медиалогия», Young Social Group, Национальный центр промдизайна и инноваций 2050.ЛАБ, Союз журналистов России, Коммуникационное агентство 5К.

Информационные партнеры: МИА «Россия сегодня», «Такие дела», «Труд», «Комсомольская правда», «Гудок», Агентство социальной информации, «БОСС», «ПроБизнес ТВ», «Бизнес и общество», «Активная среда» (ОТР), «Мир тесен», «СМИ 24», Rusbase, медиагруппа «Патриот».

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.

Основные проекты ЦСП «Быть человеком»: Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям – быть!», конкурс для СМИ «Герои пера».