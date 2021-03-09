Глава Минспорта России подал в отставку

Глава Минспорта России Олег Матыцин написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию.

Как передаёт Lenta.ru со ссылкой на издание Baza, вместе с Матыциным также подали в отставку его заместители. Предположительно, такое решение может быть связано с задержанием директора сборных команд России Александра Кравцова и других спортивных функционеров.

Напомним, один из главных спортивных руководителей страны Кравцов был задержан правоохранителями в сентябре 2020 года. Тогда Басманный суд арестовал чиновника по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Наша справка

Олег Матыцин родился 9 мая 964 года в Москве. Профессионально занимался настольным теннисом, представляя на соревнованиях спортивное общество «Буревестник». Мастер спорта СССР по настольному теннису (1980), обладатель Кубка СССР (1982), призер VII Спартакиады народов СССР (1983), чемпионата РСФСР (1984).

С середины 1980-х гг. тренировал сборную команду ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда стала дважды чемпионом Всесоюзной универсиады (1988, 1990) и чемпионом мира среди студентов (1992). В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного тренера РФ.

С 2015 года Матыцин возглавлял Международную федерацию университетского спорта (FISU). Он выступил инициатором Глобальной стратегии организации. Под его руководством FISU провела четыре Универсиады — две летних и две зимних. В январе 2020 года после смены правительства Матыцин возглавил Министерство спорта. На этом посту он заменил Павла Колобкова.

