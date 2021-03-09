США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от COVID

Разведывательные службы России распространяют дезинформацию о вакцинах от COVID, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, пишет агентство РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию», - рассказал в ходе общения с журналистами Прайс. Он уточнил, что сайты распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США медицинским регулятором страны FDA. Представитель госдепа отметил, что подобные действия ставят под угрозу жизни людей.

«Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых спасают жизни людей», - продолжил Прайс. Он выразил уверенность, что российская сторона участвует в данном процессе «какое-то время».

О якобы распространении ложной информации, исходящей от России, о небезопасности вакцины Pfizer и других препаратов, разработанных на Западе, ранее сообщала газета The Wall Street Journal.

