Италия будет производить «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Италия будет производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

«Подписано соглашение со Sputnik V: Италия станет первой страной ЕС, производящей российскую вакцину против Covid-19», – сообщается в официальном твиттере российской вакцины.

Сделка была подписана между РФПИ, который финансирует производство и распространение «Спутник V», и итальянской компанией Adienne Srl, итало-российской торговой палатой (CCIR), которая содействовала переговорам, сообщает Russia Today. Adienne Srl находится в северной итальянской провинции Монца и Брианца и является частью крупной швейцарской группы Adienne Pharma & Biotech. Согласно заявлению, первые ампулы со Sputnik V производства ЕС могут быть доступны в июне 2021 года, а к концу года планируется выпустить 10 миллионов доз.

По данным РФПИ «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.