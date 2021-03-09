Италия начнет производство вакцины «Спутник V»

Италия начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в июне текущего года, сообщает пресс-служба итало-российской торговой палаты. Соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech.

«Местное производство должно запуститься в июне 2021 г. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата», - рассказали в пресс-службе торговой палаты. Уточняется, что препарат будет производен объемом 10 млн доз до конца года.

Однако, как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе интервью итальянскому телеканалу Rai3, сроки начала производства пока окончательно не назначены и зависят от того, как быстро поступит одобрение со стороны итальянских регулирующих органов.

4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к экспертизе досье по регистрации вакцины из РФ от коронавируса «Спутник V».

Ранее российский «Спутник V» одобрили для использования в Венгрии и Словакии. В общей сложности препарат зарегистрирован более чем в 40 странах мира, общее население которых составляет более 1,1 млрд человек.

