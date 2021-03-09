Johnson & Johnson предупредил ЕС о срыве поставок вакцин

Компания Johnson & Johnson, предупредила Брюссель о проблемах с поставками законтрактованного объема вакцин против коронавируса в страны ЕС сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Дипломатический источник Reuters в Брюсселе рассказал, что в ходе плановой встречи Еврокомиссии с представителями компании Johnson & Johnson американцы предупредил европейцев о проблемах, связанных с нехваткой ингредиентов и оборудования для производства необходимого объема препарата.

Согласно подписанному осенью 2020 года контракту, Johnson & Johnson должна поставить в страны ЕС 200 млн доз своего препарата в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сможет обеспечить поставки не более чем 31 млн доз, что на 60 процентов меньше, чем оговорено в контракте. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как заявил представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро в качестве предоплаты.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины».