Kyodo: Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Правительство Японии решило провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без зарубежных зрителей из-за беспокойства японской общественности по поводу COVID-19, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

Kyodo также заявило, что правительство пришло к выводу, что принять фанатов из-за границы будет невозможно, учитывая обеспокоенность общественности по поводу коронавируса и обнаружение более заразных вариантов инфекции во многих странах.

В феврале Япония опубликовала правила поведения атлетов и зрителей в Токио. Организационный комитет по проведению Токийской Олимпиады не планировал требовать от зрителей и участников Игр обязательной вакцинации или соблюдения карантина. Предполагалось, что прибывающим в Токио необходимо иметь справку о тесте на коронавирус, сделанном не позднее чем за четыре дня до перелета. Их также могут выборочно проверить на вирус уже в Японии.

«Необходим 14-дневный карантин, чтобы убедиться, что вы не инфицированы и никого не заразите,- объяснял профессор столичного университета Кейо Норио Сугая.- Существует риск, что коронавирус распространится сначала по Олимпийской деревне, а затем и по всей стране. Сейчас не время обсуждать массовые мероприятия, в которых множество людей окажутся в непосредственной близости друг от друга».

после сегодняшнего решения японского правительства остается вариант присутствия на соревнованиях только японских зрителей. Однако многие эксперты высказывают сомнения, что Олимпийские игры со зрителями или без вообще состоятся этим летом в Токио.

Напомним, в марте 2020 года ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки Олимпиада была перенесена на год и должна начаться 23 июля 2021 года.