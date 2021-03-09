Курс биткойна превысил 54 тыс. долл.

В ходе сегодняшних торгов курс биткойна превысил отметку в 54 тыс. долл., достигнув максимальной отметки за последние две недели.

По данным на 12:56 мск криптовалюта подорожала до 54 231 долл. (+4,5%). Всего за последние три месяца она подскочила в цене почти втрое, за последний год – почти в семь раз. При этом капитализация биткойна сегодня во второй раз превзошла уровень в 1 трлн долл. Впервые это произошло 19 февраля, передаёт агентство «Интерфакс».

По мнению большинства аналитиков, у биткойна есть потенциал роста до 75 тыс. долл. Напомним, сейчас его курс находится на 7% ниже рекордной отметки (более 58 тыс. долл.), которая была зафиксирована 21 февраля.

Рост криптовалют аналитики связывают с заявлением компании Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке биткойн на 1,5 млрд.

Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, первоначально описанную в официальном документе 2008 года человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. В оборот валюта была запущена в январе 2009 года.

